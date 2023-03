Conte, anche la Roma può informarsi ma i Friedkin sperano in Mourinho

Conte continua a circolare in orbita Roma. Il manager salentino ha lasciato ufficialmente il Tottenham dopo meno di due anni sulla panchina londinese. Una stagione travagliata per l'allenatore ex Juve e Inter, sia dal punto di vista personale che tecnico, culminata con le dichiarazioni pesanti nei confronti di giocatori e società. Ieri la separazione definitiva, che apre agli scenari al tanto desiderato ritorno in Italia. Come riporta 'gazzetta.it', chi potrebbe informarsi su stipendio e richieste dell'ex ct è proprio la Roma. I Friedkin sperano che Mourinho resti anche l'anno prossimo, ma il tecnico prenderà una decisione solo a fine stagione e dopo il colloquio con Dan e Ryan. La stima per De Zerbi è reale, ma per appeal e bravura nei risultati in campionato, probabilmente Conte sarebbe il nome migliore su piazza per un dopo-Mou. Il rientro alla Juventus è più probabile senza Andrea Agnelli, ma al momento la società bianconera nutre massima stima in Allegri, ben saldo e pure con un contratto ancora lungo. Meno al sicuro è Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: il tecnico piacentino potrebbe essere esonerato anche in caso di qualificazione in Champions. Potrebbe salvarsi forse solo con un exploit indimenticabile nelle coppe. In questo caso però la dirigenza punterebbe su De Zerbi o Thiago Motta, poi Simeone e Conte con cui però il divorzio è stato burrascoso e c'è una buonuscita intascata di mezzo. Senza contare che l'Inter è comunque continua ad andare incontro a ridimensionamenti. Per il Milan, invece, non sembra il tecnico adatto per linea societaria e Pioli dovrebbe restare se si qualificherà in Champions. Difficile al momento anche una panchina all'estero.