Mercato, terzini nel mirino. Rabbia dei tifosi contro Zaniolo

Parte la settimana che porta a Roma-Sampdoria ma in casa giallorossa è già tempo di mercato, dalle cui strategie dipenderà forse anche il destino di Josè Mourinho, scrive Daniele Petroselli su Leggo. In attesa di capire cosa ne sarà dei rinnovi di Smalling e Matic, Tiago Pinto pensa alle fasce, problema già da diverse stagioni. Con Spinazzola verso il prolungamento e la possibile partenza in prestito di Zalewski, i nomi sono tre sulla sinistra: Grimaldo del Benfica, che in estate si libererà a parametro zero, Tenorio del Brighton e Semedo del Wolverhampton. Al centro invece si pensa a Ndicka dell’Eintracht Francoforte ma anche a Djalo del Lille e Demiral dell’Atalanta. Intanto torna di moda Zaniolo, con l’ex giallorosso che ha attaccato la società giallorossa: «La verità verrà fuori. Il rinnovo? Dicevano che ero una punta di diamante, ma ero considerato una plusvalenza». E sul web la tifoseria lo ha attaccato pesantemente per questa nuova uscita.