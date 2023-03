Calciomercato, Cuadrado-Juventus: addio a fine stagione. Roma alla finestra

Dopo otto anni sta per finire la storia d'amore tra Cuadrado e la Juventus. L'esterno colombiano lascerà Torino poiché non ci sono prospettive di rinnovo, scrive Tuttosport. La decisione è stata presa a causa dell'alto ingaggio dell'ex Fiorentina e Chelsea. La Juve aveva proposto di ridurlo un anno fa, quando era scattato il prolungamento automatico di un anno in base alle presenze, spalmandolo su due anni, ma non era stato raggiunto un accordo. Molto improbabile che se ne parli quest’anno. La Roma monitora la situazione, infatti Pinto è a caccia di un rinforzo sulla fascia destra. Il gm portoghese è pronto a piazzare un altro colpo a parametro zero. Mourinho è un grande estimatore di Cuadrado.