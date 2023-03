Mou, rinnovi e Champions: il mese della verità

Trenta giorni per la verità. Nel prossimo mese la Roma dimostrerà se sarà una squadra Champions o da Europa League, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. E in parallelo anche la società dovrà sciogliere una serie di nodi che nel giro di qualche settimana verranno al pettine. Uno su tutti è il futuro di José Mourinho che ha un altro anno di contratto, ma ha manifestato una certa insofferenza nel non aver potuto ancora incontrare la proprietà. Il tecnico vuole parlare con Dan Friedkan e chiedergli quali saranno i programmi futuri, su quali giocatori potrà contare e che tipo di squadra costruirà Tiago Pinto qualora la qualificazione in Champions non dovesse arrivare. Al momento Dan e José non si sarebbero né visti né sentiti al telefono. L'unico interiocutore del tecnico è Tiago Pinto che nei prossimi 30 giorni proverà a chiudere una serie di questioni ancora aperte: i rinnovi di Smalling ed El Shaarawy, pianificare il futuro di Abraham e Dybala, gettare le basi del mercato estivo e sapere con certezza chi allenerà la Roma la prossima stagione.