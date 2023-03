Roma, Pinto segue Semedo: il portoghese è in uscita dal Wolverhampton

Tiago Pinto è al lavoro per la Roma del futuro. Il gm portoghese punta a rinforzare la fascia destra. Karsdorp potrebbe salutare e Celik non ha convinto Mourinho. Secondo quanto riportato dal reporter di Marca Ekrem Konur i giallorossi hanno messo gli occhi su Semedo. L'ex Barcellona è in uscita dal Wolverhampton e andrà via in caso di retrocessione. Il giocatore è seguito da Mendes e il buon rapporto tra il procuratore e il club di Trigoria può agevolare la trattativa. La Roma sta monitorando la situazione legata al terzino.