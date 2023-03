Pellegrini si riposa in Nazionale: pronto per la ripresa con la Samp

Domani termineranno i sei giorni di stop concessi da Mourinho ai non convocati in nazionale. El Shaarawy è volato a Dubai dove si è anche allenato, Smalling ha trascorso qualche giorno in barca con la famiglia, Mancini ha visitato Londra e Matic è tornato in Serbia. La ripresa è alle porte, ma ancora non ci saranno i 14 convocati nelle rispettive selezioni. Per averli tutti - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - José dovrà aspettare venerdì quando anche Dybala rientrerà a Roma dall’Argentina, a due giorni dalla partita con la Sampdoria. Gli azzurri di Mancini ieri sera contro Malta hanno fatto a meno di Pellegrini escluso dalla lista dei convocati. Scelta tecnica e nessun infortunio, riferiscono dallo staff azzurro. Mourinho lo riabbraccerà più riposato. "Aver individuato il 'tifoso Hitlerson', i suoi sodali, così come il 'tifoso' con vessillo nazi in tribuna della Roma è un passo importante", ha detto la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello. Aperta anche un’inchiesta dalla Procura federale per i cori antisemiti della Curva Nord.