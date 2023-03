Roma in silenzio stampa: nessun tesserato parlerà per le gare contro Sassuolo e Lazio

La Roma entra in silenzio stampa e nessun tesserato o dirigente parleranno in occasione delle partite contro Sassuolo e Lazio. La decisone è stata presa dalla società che ha prontamente informato José Mourinho. Un segnale di vicinanza verso il proprio allenatore e di protesta contro il mancato accoglimento del ricorso presentato in seguito alla squalifica di due giornate per i fatti avvenuti durante Cremonese-Roma. Annullata quindi la conferenza stampa alla vigilia, l’intervista all’arrivo del pullman allo stadio, quella a fine primo tempo e quelle del post partita. Oggi pomeriggio la corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso del club contro la squalifica di due giornate e José Mourinho che sarà costretto a saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Al suo posto ci sarà il suo vice Savaltore Foti.