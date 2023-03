Mourinho, ricorso respinto: salta per squalifica Sassuolo e derby

Dopo 10 giorni, si chiude la vicenda Mourinho-Serra. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Roma. Confermate dunque le due giornate di squalifica (inizialmente sospese) per José Mourinho che non sarà in panchina nelle prossime due di campionato contro Sassuolo e soprattutto nel derby con la Lazio. Lo Special One verso l'ora di pranzo si è recato presso gli uffici di Via Campania per essere nuovamente ascoltato sulla vicenda ma a nulla è servito per evitare la sua quinta squalifica da quando siede sulla panchina giallorossa. Contro i neroverdi e nella stracittadina a guidare la squadra ci sarà Salvatore Foti. Con il vice dello Special One in panchina, i giallorossi sono ancora imbattuti: quattro successi su cinque partite. Il primo la passata stagione contro lo Spezia, bissato la settimana successiva in casa contro l'Atalanta. Poi l'importante vittoria a San Siro contro l'Inter e il pareggio in extremis sempre sotto la "Madonnina" contro il Milan dello scorso 8 gennaio. Ieri la procura della Figc ha anche notificato l'avviso di concluse indagini a Marco Serra annunciandone il deferimento. Al fischietto di Torino viene contestata la violazione dell'art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell'Aia. Serra avrà ora 5 giorni per presentare la sua difesa o chiudere un interrogatorio.