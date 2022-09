Roma in campo per preparare l’esordio in Europa. Contro l’Atalanta il quarto sold out

I giallorossi sono tornati a Trigoria per arrivare al meglio alla partita contro il Ludogorets. L'Olimpico non abbandona la squadra nemmeno dopo la sconfitta contro l'Udinese: contro i bergamaschi un nuovo tutto esaurito

Le difficoltà difensive della Roma, in termini di uomini più che di affidabilità, stanno facendo preoccupare non poco Mourinho che vorrebbe un ultimo regalo (svincolato) da parte del g.m Tiago Pinto. Tra i più graditi ci sarebbe Nikola Maksimovic che già conosce il nostro campionato e che qualche anno fa era valutato oltre 20 milioni. Anche sul difensore ex Toro e Napoli però pesano i dubbi sulle condizioni fisiche. Il serbo lo scorso anno al Genoa ha saltato la bellezza di 23 partite a causa dei continui problemi fisici. Nonostante la sconfitta e un mercato che andrebbe completato con un nuovo centrale difensivo, l'entusiasmo dell'ambiente giallorosso non accenna placarsi. Mancano 13 giorni alla sfida in programma contro l'Atalanta di Gasperini domenica 18 settembre alle 18 dove si registra già il "tutto esaurito". Sono attesi di nuovo oltre 60 mila spettatori pronti a sostenere il club giallorosso. Si tratta del quarto sold out stagionale