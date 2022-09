Marino: “Mourinho bravo a spostare l’attenzione. Non da tutti fare un 4-0 alla Roma”

Il dirigente friulano: "Milan e Napoli mi sembrano le squadre più brillanti. Ritengo ingiusta l'accusa ai nostri raccattapalle, da sempre efficienti. E poi non c'era davvero bisogno di perdere tempo in questa partita"

Redazione

Il responsabile dell'Area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il successo di ieri contro la Roma alla Dacia Arena. Oltre alla prestazione dei suoi, il dirigente friulano ha commentato anche le parole di Mourinho nel post partita e non solo.

Udinese vittoriosa 4-0 contro la Roma. La squadra è in un ottimo momento. "Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, non sarà sempre così semplice come nelle ultime partite. Ora abbiamo autostima, c'è una buona forma fisica, il mercato ci ha regalato un giusto mix di giocatori di esperienza e giovani. Stanotte mi sono addormentato tardi per l'adrenalina in corpo. Non capitano spesso serate del genere, non è da tutti i giorni fare un 4-0 alla Roma".

Che tipo di campionato sta vedendo? "Mi aspettavo un inizio delle grandi più scoppiettante, invece nessuna ha impresso subito uno stacco. Mi ha colpito molto il Milan nel derby e contro di noi. In questo momento Milan e Napoli mi sembrano le squadre più brillanti, anche dal punto di vista del gioco".

Un commento su Samardzic? "È un giocatore dal talento importantissimo. È giovane, deve affinare le sue qualità. Sta crescendo molto in fretta e ha anche una concorrenza importante. Mi fido di Sottil, che sa introdurlo nel momento giusto. Il gran gol di ieri non è casuale".

Il pieno di americani nel calcio italiano cosa cambia? "Non noto cambiamenti particolari se non nella solidità economica che garantiscono ai propri club. In prospettiva cambierà molto perché cambieranno metodi di scouting diversi, come si fanno nel baseball. Oltre poi una mentalità imprenditoriale diversa. Nel tempo faranno crescere anche la qualità del campionato italiano. Spero che portino dei giocatori importanti in Serie A".

Delle parole di Mourinho su Maresca che ne pensa? "Lo conosciamo tutti, è bravissimo a spostare le pressioni in questi momenti in cui la squadra può essere attaccabile. Sa spostare bene l'attenzione, anche parlando dei raccattapalle. Se ne può parlare se perdi 1-0, non se perdi 4-0. A Udine certe cose non succedono, c'è una mentalità diversa nell'intendere lo sport. Ritengo ingiusta l'accusa ai nostri raccattapalle, da sempre efficienti. E poi non c'era davvero bisogno di perdere tempo in questa partita".

E delle parole di Sarri? "La capisco ma per certi versi mi turba. Preferisco guardare come si svilupperanno le cose. Mi sembra anche eccessiva l'apertura di un fascicolo ma vedremo cosa accadrà".