Ludogorets, turnover e goleada all’Heber. Delev: “Con la Roma corsa e disciplina”

Se ieri la Roma è caduta rovinosamente in casa dell'Udinese per 0-4, il prossimo avversario dei giallorossi - il Ludogorets - ha invece fatto il pieno di fiducia. La squadra di Ante Simundza ha battuto il neopromosso Heber per 6-0. Una goleanda firmata dalle reti di Jordanov, Lima Morais, Tekpetety, Delev (doppietta) e Despodov. Una partita in cui i bulgari, in previsione della sfida di giovedì sera alla Ludogorets Arena (oggi è partita la vendita libera dei biglietti, con pochi posti rimasti a disposizione), hanno fatto riposare anche qualche titolare, partito dalla panchina, come Nedyalkov, Sisinho, Tissera, Despodov, Cowley e Shaw. Il tecnico Simundza ha commentato così nel postpartita: "La cosa più importante è giocare partita per partita. Non pensiamo a quale sarà la prossima, ma a qual è la partita di oggi. Quella è la cosa più importante per noi, vincere la partita. La concentrazione fa parte del match, tutti in una squadra devono essere concentrati, ma abbiamo dominato dal primo all'ultimo minuto - le parole riportate da 'sportlive.bg' -. I calciatori si allenano ogni giorno e dimostrano di voler giocare, e io devo scegliere chi è il più adatto. Fa bene quando si segna velocemente un gol, poi l'avversario passa in svantaggio e si aprono gli spazi".