Roma-Atalanta, Olimpico sold out: è il quarto tutto esaurito da inizio stagione

Ci sono gli impegni di l'Europa League e l'Empoli prima di tornare a giocare in casa in campionato all'Olimpico per la Roma di Mourinho. Mancano 13 giorni alla sfida in programma contro l'Atalanta di Gasperini domenica 18 settembre alle 18 dove si registra già il "tutto esaurito". Sono attesi di nuovo oltre 60 mila spettatori pronti a sostenere il club giallorosso. Si tratta del quarto sold out stagionale, dopo quelli registrati in occasione della presentazione della squadra e dell'amichevole con lo Shakhtar Donetsk, e degli impegni casalinghi con Cremonese e Monza.