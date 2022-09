Roma, Maksimovic si propone. Ma l’anno scorso ha saltato 23 gare per infortunio

Pinto è stato chiaro: "Di mercato ne riparliamo a gennaio". Ma Mourinho non molla e anche sabato ha chiesto l'arrivo di un difensore centrale dalla lista svincolati. Difficile venga accontentato anche perché i profili proposti nascondono molte incertezze. Tra i più graditi ci sarebbe Nikola Maksimovic che già conosce il nostro campionato e che qualche anno fa era valutato oltre 20 milioni. Anche sul difensore ex Toro e Napoli però pesano i dubbi sulle condizioni fisiche. Il serbo lo scorso anno al Genoa ha saltato la bellezza di 23 partite a causa dei continui problemi fisici. Uno stiramento lo ha tenuto fuori 104 giorni tra ottobre e gennaio. Poi due ricadute: una a febbraio, l'altra ad aprile. Per un totale di 149 giorni in infermeria. Insomma non il miglior biglietto da visita. Su Maksimovic c'è da tempo anche il Galatasaray.