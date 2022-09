Southgate: “L’Udinese è forte, non ha lasciato sbocchi al gioco della Roma”

Ieri sera in tribuna alla Dacia Arena era presente il commissario tecnico dell'Inghilterra Southgate per visionare gli inglesi della Roma: Smalling e Abraham. L'obiettivo dei due giocatori è essere convocati per il Mondiale in Qatar che si terrà a novembre, ma la loro prestazione non è stata tra le più brillanti. Dopo il 4-0 ai danni della squadra di Mourinho, il ct Gareth è intervenuto a Udinese Tv per fare i complimenti alla squadra di Sottil: "Sono rimasto molto colpito dall’Udinese, che pressa alto e non lascia sbocchi al gioco della Roma, è davvero una squadra forte. Lo stadio è fantastico e l’hospitality è bellissima, complimenti davvero".