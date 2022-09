Cassano duro: “La Roma non riesce a fare tre passaggi e non mi esalta”

Antonio Cassano, ex giocatore della Roma, ha parlato tramite il suo nuovo format su Instagram 'Habla Antonio' della partita di ieri sera dei giallorossi: "Alla Roma non piace giocare. Ieri ha preso una svegliata, quattro gol a Udine. Non è che tu dici vai a Madrid contro il Real oppure contro il Barcellona e prendi quattro gol. Ha preso una rumba, non riescono a fare tre passaggi. Fanno grande confusione e non sanno cosa fare.