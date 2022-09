Roma, il ballo delle incertezze: cambiano le gerarchie in campo. Dubbi sul modulo

Un fulmine a ciel sereno. Si dice così, a volte troppo spesso. La sconfitta di Udine ha squarciato la serena estate della Roma e riaperto interrogativi su alcuni singoli che potrebbero subire un declassamento importante nelle prossime gare. Appurato (o quasi) che Pinto non tornerà sul mercato degli svincolati restano solo soluzioni interne per Mourinho che sta pensando a un ribaltamento di alcune gerarchie e al ritorno alla difesa a 4. Ma andiamo per ordine. Ieri alla Dacia Arena gli errori individuali di alcuni sono stati pagati da molti. Per qualcuno di loro non si tratta della prima volta. E allora Mou sta valutando quanto minacciato un paio di settimane fa: "L’anno scorso Karsdorp era una storia, quest’anno non sta bene e arrivederci amico e entra Celik. Lo stesso vale per Spinazzola". E proprio loro dopo potrebbero perdere il posto fino alla sosta a favore di Celik e Zalewski. Pollice in giù pure per Abraham che si dovrebbe fermare per il trauma alla spalla e sente forte sul collo il fiato di Belotti.