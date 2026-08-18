La gara tra la Roma e i viola del 24 agosto 2026 è una delle più interessanti del primo turno
Mora e l'amore per Totti: Francesco sul podio e davanti a Zidane nella blind ranking
La prima partita della stagione 26/27 vedrà i giallorossi giocare contro una delle squadre di Serie A che si è maggiormente rafforzata in questa estate: la Fiorentina. La gara tra la Roma e i viola del 24 agosto 2026 è una delle più interessanti del primo turno. Alla vigilia della prima giornata, è tutto un rebus. Si tratterà infatti ancora di calcio d’agosto e nessuna delle due compagini sarà nella migliore condizione. Le statistiche possono comunque offrire alcuni elementi per leggere la partita, pur non permettendo di prevederne il risultato. Nel caso della Roma, possiamo confrontare il rendimento storico negli esordi più recenti e raffrontarlo con le aspettative espresse dalle quote dei bookmakers.
Cosa ne pensano i bookie?Al momento in cui si scrive, quando mancano poco meno di due settimane al debutto della Lupa, i pronostici favoriscono i giallorossi. La Roma giocherà in casa, all’Olimpico, ed è reduce da una buona stagione, all’opposto di quella che hanno vissuto i gigliati. Per tal motivo, queste quote non devono stupire. La Roma vincente, come suggeriscono i pronostici odierni sul match, confrontati sulla pagina appena linkata, è quotata in media a 1,54, con un massimo di 1,58. Un pareggio è quotato mediamente a 4,00, con un interessante picco a 4,25. Una vittoria viola paga molto, proprio perché i toscani non sono ben visti dai bookmakers, dal momento che qualche mese fa rischiavano addirittura la retrocessione. La media si attesta a 5,76 e il massimo tocca quota 6,00. Il mercato attribuisce alla Roma maggiori possibilità di vincere la prima partita del campionato rispetto alla Fiorentina, prendendo in considerazione il fattore campo e le valutazioni sulla rosa delle due squadre. Quest’ultimo aspetto è un’incognita interessante, perché il calciomercato si chiuderà soltanto all’inizio di settembre, e la Viola non ha badato a spese per riportare la squadra dove merita, lontana dal pantano della zona retrocessione, puntando molto su giovani di prospettiva, in maniera anche atipica per come siamo abituati in Italia.
Il dato storico sugli esordi della Roma in Serie AStoricamente, la Roma ha collezionato ben 29 pareggi all’esordio nel massimo campionato di calcio italiano. Se questo dato potrebbe impensierire qualche tifoso, innescando timori di una partenza non tanto lanciata quanto ci si aspetterebbe, va detto che, in tempi recenti, i giallorossi hanno sempre cominciato con il piede giusto.
-
- Nel 2021/2022, debuttando sempre all’Olimpico contro i gigliati, Roma-Fiorentina si chiuse sul 3 a 1 per i padroni di casa.
- Nel 2022/2023, la sfida campana contro una Salernitana neopromossa si chiuse sullo 0 a 1 per i giallorossi.
- Nel 2023/2024, ancora Roma-Salernitana, ma questa volta all’Olimpico, finì 2 a 2.
- Nel 2024/2025 il debutto sardo contro un orgoglioso Cagliari si chiuse di nuovo sul pari, per 0 a 0, in un match più ricordato per il gran caldo che per le azioni salienti.
- Lo scorso anno, nella stagione 2025/2026, il buon inizio dei lupacchiotti li vide trionfare per 1 a 0, al termine di Roma-Bologna.
- I numeri delle ultime stagioni sono dunque incoraggianti. Abbiamo 5 esordi consecutivi senza sconfitte. Nell’ultimo lustro sono maturate 3 vittorie e 2 pareggi al primo turno. In queste partite la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni, più della metà. Il dato racconta che la Roma è capace di iniziare bene le proprie stagioni, senza incappare in sconfitte che potrebbero rivelarsi deleterie in primavera.
Cosa ci dicono queste statisticheMettendo insieme i dati analizzati, possiamo avere una lettura complessiva della vigilia, per tentare di avere qualche informazione in più su che cosa attenderci. Da una parte c’è il dato storico dei 29 pareggi alla prima giornata, che non incoraggia. Dall’altra, però, abbiamo il rendimento recente, che parla comunque di cinque esordi consecutivi senza sconfitte. A questi elementi si aggiungono il precedente favorevole contro la Fiorentina e, soprattutto, la valutazione attuale delle quote. Questa considera la Roma favorita in questa prima partita dl campionato 2026/27. Ora, va detto che statistiche storiche e quote hanno funzioni diverse. Le prime raccontano ciò che è successo nelle stagioni precedenti, e si riferiscono dunque al passato, sebbene recente. Le seconde, invece, fotografano le aspettative attuali sulla partita e sono proiettate al presente e all’immediato futuro. Alla luce di ciò, la Roma arriva al debutto con dati e valutazioni indubbiamente incoraggianti. Il filotto delle ultime cinque stagioni fa ben sperare ma, naturalmente, è un numero e non una valutazione della forza attuale sul campo espressa dai ragazzi di Gasperini. Sarà il campo a stabilire se questi numeri troveranno conferma e lo farà il 24 agosto quando la Roma, alle 20.45, darà il calcio d’inizio alla propria stagione 2026/2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA