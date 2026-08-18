I numeri delle ultime stagioni sono dunque incoraggianti. Abbiamo 5 esordi consecutivi senza sconfitte. Nell’ultimo lustro sono maturate 3 vittorie e 2 pareggi al primo turno. In queste partite la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni, più della metà. Il dato racconta che la Roma è capace di iniziare bene le proprie stagioni, senza incappare in sconfitte che potrebbero rivelarsi deleterie in primavera.

Cosa ci dicono queste statistiche

Mettendo insieme i dati analizzati, possiamo avere una lettura complessiva della vigilia, per tentare di avere qualche informazione in più su che cosa attenderci. Da una parte c’è il dato storico dei 29 pareggi alla prima giornata, che non incoraggia. Dall’altra, però, abbiamo il rendimento recente, che parla comunque di cinque esordi consecutivi senza sconfitte. A questi elementi si aggiungono il precedente favorevole contro la Fiorentina e, soprattutto, la valutazione attuale delle quote. Questa considera la Roma

favorita in questa prima partita dl campionato 2026/27

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Ora, va detto che statistiche storiche e quote hanno funzioni diverse. Le prime raccontano ciò che è successo nelle stagioni precedenti, e si riferiscono dunque al passato, sebbene recente. Le seconde, invece, fotografano le aspettative attuali sulla partita e sono proiettate al presente e all’immediato futuro.

Alla luce di ciò, la Roma arriva al debutto con dati e valutazioni indubbiamente incoraggianti. Il filotto delle ultime cinque stagioni fa ben sperare ma, naturalmente, è un numero e non una valutazione della forza attuale sul campo espressa dai ragazzi di Gasperini. Sarà il campo a stabilire se questi numeri troveranno conferma e lo farà il 24 agosto quando la Roma, alle 20.45, darà il calcio d’inizio alla propria stagione 2026/2027.