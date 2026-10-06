Un'eredità pesantissima. Perché prendere la 10 di Messi significa raccogliere una maglia che ha fatto la storia del calcio e che con Leo è diventata ancora più grande. Stasera ci sarà l'ultimo tango. Poi, inevitabilmente, inizierà la caccia al nuovo padrone. Soulé è in corsa. Il giallorosso è uno dei giovani su cui l'Argentina sta puntando, ha qualità, personalità e soprattutto margini enormi. Ma non è l'unico. Ci sono tanti altri talenti pronti a prendersi il posto di Leo: da Mastantuono fino a Nico Paz. Che nelle ultime due amichevoli ha continuato a convincere e si è preso sempre più spazio nei pensieri dell'Albiceleste. Tanti nomi, una maglia. E Dibu Martinez, sul possibile erede di Messi, sembra avere già le idee chiare. "Ci sono diversi ragazzi che la meriterebbero. Ma il favorito è Nico Paz", ha detto il portiere argentino, come riportato da TNT Sports Argentina. La 10 di Messi, dopo stasera, sarà senza padrone. E la corsa è appena cominciata.