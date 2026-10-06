Mourinho li avrà tutti. O quasi. L'allarme infortuni sembrava essere scattato a Madrid, con diversi big alle prese con problemi fisici, da Mbappé fino a Valverde. Ora, però, la situazione sembra essere rientrata. Come riporta Diario AS, il tecnico portoghese dovrebbe infatti avere a disposizione i suoi giocatori per la sfida di Liga contro il Villarreal. Ci sarà anche Konaté, recuperato dopo l'infortunio delle scorse settimane. Difficile, però, che Mourinho decida di rischiarli subito dall'inizio: le partite sono tante e una ricaduta è l'ultimo rischio che vuole correre. Il vero appuntamento è un altro. Il 14 ottobre, all'Olimpico, contro la Roma. Lì il portoghese vuole arrivare con le sue stelle. E la Roma risponderà con le proprie.