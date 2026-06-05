Oggi il sorteggio che svelerà il calendario della Serie A 2026/27. L'evento può essere seguito in diretta dalle 18.30 su Sky Sport 24, Dazn e Sportitalia e in streaming su Sky Go e Now. Sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali di Lega Serie A. Si partirà nel weekend del 22-23 agosto per arrivare alla 38esima giornata nel weekend del 29-30 maggio 2027. Inoltre ci saranno tre finestre FIFA all'interno della stagione (non più 4).

SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A 2026/27:

1ª giornata (23 agosto): Roma-Fiorentina

2ª giornata (30 agosto): Lecce-Roma

3ª giornata (6 settembre): Roma-Atalanta

4ª giornata (13 settembre): Torino-Roma

5ª giornata (20 settembre): Roma-Inter

6ª giornata (11 ottobre): Como-Roma

7ª giornata (18 ottobre ): Roma-Genoa

8ª giornata (25 ottobre): Napoli-Roma

9ª giornata (28 ottobre): Roma-Cagliari

10ª giornata (1 novembre): Udinese-Roma

11ª giornata (8 novembre): Roma-Sassuolo

12ª giornata (22 novembre): Parma-Roma

13ª giornata (29 novembre): Roma-Monza

14ª giornata (6 dicembre): Bologna-Roma

15ª giornata (13 dicembre): Lazio-Roma

[Articolo in aggiornamento]