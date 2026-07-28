Oltre al reparto offensivo, la Roma è al lavoro sul mercato anche per rinforzare altri ruoli. Una delle priorità riguarda la fascia destra, dove serve un nuovo esterno dopo l’addio di Celik (passato alla Juventus a parametro zero). Sul taccuino di D’Amico ci sono diversi profili ma, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Ivan Fresneda. Il difensore spagnolo classe 2004 dello Sporting è molto apprezzato dal direttore sportivo giallorosso, che in queste ore sta cercando di comprendere i costi dell’operazione e valutarne la fattibilità. Il club portoghese però non vuole provarsene facilmente del giocatore e per questo ha fissato una valutazione iniziale alta: 25 milioni di euro. La Roma riflette ma non è escluso che nei prossimi giorni possa tentare l’affondo. Gasperini intanto spinge per accelerare sul mercato. Il ritiro in Galles è ormai alle porte e il solo Castro non può bastare per colmare tutte le lacune della rosa.