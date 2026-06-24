La Roma affronterà il Cardiff City all'inizio del suo ritiro in Galles e come annunciato dal club giallorosso i biglietti per il match del primo agosto sono già disponibili. Per la gara nella capitale gallese che si giocherà alle ore 15 i tagliandi del settore ospiti - che arrivano a 22 sterline ciascuno per gli adulti - possono essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale del Cardiff City FC. Di seguito il comunicato della Roma con tutte le info:

"La vendita dei biglietti di Settore Ospiti (Away Supporter Stand, Blocks 119-123, capienza massima 3.200 posti) avrà inizio a partire dal settore 122. Prima di procedere all’acquisto è richiesta la creazione di un account gratuito al sito del club organizzatore (Bluebirds Uncaged Account) senza obbligo di profilazione marketing. Questi sono i prezzi: Adulto £22, Giovani 16-21 anni £17, Under 16 £12 (obbligo di acquisto contestuale a un adulto). Il giorno della partita i prezzi saranno maggiorati di £5.

I tifosi con disabilità in sedia a rotelle o ambulanti potranno finalizzare l’acquisto online selezionando la specifica tariffa a loro riservata ed il sistema abiliterà automaticamente l’emissione di un biglietto per l’accompagnatore. Il settore riservato ai tifosi in sedia a rotelle è il 120. Per validare l'acquisto e autorizzare l'accesso allo stadio sarà poi necessario inviare la certificazione attestante l’invalidità e i dettagli della transazione all’indirizzo tickets@cardiffcityfc.co.uk. Il costo totale per la coppia di biglietti è di £22. Le postazioni si trovano all’interno del settore ospiti.

Il biglietto sarà emesso in modalità 100% digitale attraverso il formato mobile NFC Digital Pass scaricabile al termine del processo di acquisto esclusivamente sul wallet dei dispositivi Apple o Android. Informazioni utili relative ad apertura cancelli, procedure di accesso e di sicurezza saranno rese note nei giorni antecedenti la partita".