Balerdi verso una maglia dal 1' con i nerazzurri, ballottaggio Molina-Lulli. Totti-show alla presentazione del libro di Candela, novità fronte stadio
Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"
Roma-Inter, vigilia di entusiasmo e attesa. Gasp avvisa e suona la carica: idea Balerdi dal 1'
Manca sempre meno al big match di sabato alle 18 tra Roma e Inter. All'Olimpico sono attesi più di 60 mila spettatori, i cancelli dello stadio apriranno alle 15:30. Cinque mesi dopo il 5-2 a San Siro, giallorossi e nerazzurri tornano ad affrontarsi e questa volta con una Roma stravolta da Gasperini: in palio c'è la vetta della classifica almeno per le tre settimane di sosta. Se nella Capitale si respira entusiasmo, il clima in casa Inter è diverso: Chivu non ha preso parte a nessuna conferenza pre-gara. Lo ha fatto invece Gasperini, che è stato chiaro: "L'Inter è nettamente più forte ed è un riferimento per tutte le squadre italiane, ma la Roma proverà a inserirsi". Una stoccata pure alla designazione dell'arbitro Massa: "Sarà perfetto". I giallorossi dovrebbero schierarsi col consueto 3-4-2-1: in difesa Balerdi può partire dal 1' a discapito di Ndicka o Hermoso, sulla corsia destra vivo il ballottaggio tra Molina e Lulli. Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu, Stones e Spence: ballottaggi a centrocampo e sulla fascia destra. Spettatore interessato Fabregas:"Le più forti, non sono rivali dirette del Como".
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