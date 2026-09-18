L'Inter si è allenata oggi alla Pinetina per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del big match contro la Roma. Come riporta 'Sky Sport', i principali ballottaggi di Chivu sono a destra e a centrocampo. Sulla fascia giocherà uno tra Diouf e Luis Henrique mentre in mezzo Curtis Jones o Petar Sucic, con l'inglese leggermente avanti, ma non certo del posto. In porta Martinez, Akanji e Bisseck in difesa insieme a Bastoni. Terzetto di centrocampo composto da Barella, Zielinski e appunto uno tra l'inglese e il croato con Calhanoglu out per infortunio. A sinistra Dimarco, in attacco Lautaro e Thuram, con Pio Esposito verso la panchina. Niente da fare per Djed Spence, ancora alle prese con problemi fisici: come spiega Fabrizio Romano, tornerà dopo la sosta e salterà anche le partite con l'Inghilterra.