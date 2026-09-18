Cinque aprile 2026. Era la sera di Pasqua e la Roma era stata umiliata dall'Inter, un 5-2 che aveva fatto andare su tutte le furie i Friedkin che avevano annunciato una rivoluzione mai realmente avvenuta. O meglio, una c'è stata ma non dal punto di vista della rosa. I fedelissimi Mancini, Cristante, Pellegrini e Dybala sono rimasti e hanno prolungato i rispettivi contratti. In quella settimana, però, è cambiata la storia della Roma. Qualche giorno dopo il famoso caso Ranieri, le parole prima del match col Pisa e gli attacchi gratuiti a Gasperini avevano evidenziato uno strappo evidente tra allenatore e il duo Claudio-Massara. "O lui o io", il diktat imposto da Gasp che nel giro di cinque mesi ha completamente rivoluzionato la Roma. Via il senior advisor, addio anche al ds qualche mese dopo e i giallorossi non perdono proprio da quel 5 aprile a San Siro. Nove vittorie e due pareggi tra campionato e Champions League e il terzo posto in classifica conquistato l'ultima giornata contro il Verona.

Roma-Inter, il banco di prova

Cinque mesi dopo di fronte allac'è ancora l'Inter. Un vero e proprio banco di prova per capire dove questa squadra può arrivare. I nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto ma Malen e compagni sono più consapevoli delle proprie qualità rispetto alla disfatta di San Siro. E c'è un tabù da sfatare:ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: è la striscia record di sconfitte consecutive casalinghe contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i giallorossi non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016 - da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte. Caccia al colpo grosso per andare alla pausa da soli in vetta.