Il Como è senza dubbio tra le squadre migliori di questo inizio di campionato, confermandosi dopo la grande stagione che l'ha portato per la prima volta in Champions League. La squadra di Fabregas si è rinforzata, punta almeno a consolidare la posizione ma intanto non ha intenzione di prendersi altre pressioni. E per questo il tecnico spagnolo ha parlato così in conferenza stampa di Roma-Inter: "Per me sono le due squadre più forti d'Italia. La guarderò perché mi piace il calcio e penso sarà una partita incredibile, non perché siano nostre concorrenti dirette", le sue parole prima del match col Frosinone.