Roma-Fiorentina, striscione per Ranieri in Sud: “Un’intervista non cancella l’essenza”

Nei primi minuti di Roma-Fiorentina è comparso uno striscione per Claudio Ranieri in Curva Sud, a firma del gruppo Roma Violenta. "Un'intervista non cancella la tua essenza, a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza", il messaggio dei tifosi giallorossi per l'ex Senior Advisor. Lo scorso 24 aprile è stata ufficializzata la separazione tra la Roma e Ranieri a seguito del terremoto che aveva scosso l'ambiente giallorosso dopo l'intervista rilasciata nel pre-partita di Roma-Pisa del 10 aprile, mentre nei giorni scorsi la figlia Claudia si era sfogata così sui social: "C'è chi parla senza sapere, con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo"