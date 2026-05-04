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forzaroma news as roma Roma-Fiorentina, striscione per Ranieri in Sud: “Un’intervista non cancella l’essenza”

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Roma-Fiorentina, striscione per Ranieri in Sud: “Un’intervista non cancella l’essenza”

Roma-Fiorentina, striscione per Ranieri in Sud: “Un’intervista non cancella l’essenza” - immagine 1
"A Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza", si legge nel messaggio esposto dal gruppo Roma Violenta nei primi minuti del match dell'Olimpico
Redazione

Nei primi minuti di Roma-Fiorentina è comparso uno striscione per Claudio Ranieri in Curva Sud, a firma del gruppo Roma Violenta. "Un'intervista non cancella la tua essenza, a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza", il messaggio dei tifosi giallorossi per l'ex Senior Advisor. Lo scorso 24 aprile è stata ufficializzata la separazione tra la Roma e Ranieri a seguito del terremoto che aveva scosso l'ambiente giallorosso dopo l'intervista rilasciata nel pre-partita di Roma-Pisa del 10 aprile, mentre nei giorni scorsi la figlia Claudia si era sfogata così sui social: "C'è chi parla senza sapere, con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo"

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