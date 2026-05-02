Addio Ranieri, la figlia Claudia rompe il silenzio: “C’è chi parla senza sapere”

L’addio di Claudio Ranieri alla Roma aveva chiuso una pagina destinata a far discutere ancora a lungo. Dopo settimane di rumore e tensioni, la sensazione era che il caso si fosse lentamente sgonfiato, con il club proiettato verso il futuro e il nuovo corso affidato al 100% nelle mani di Gasperini. Eppure, attorno a quella separazione, il dibattito non si è mai davvero spento. A riaccenderlo, questa volta, è una persona molto vicina all’ex senior advisor giallorosso. Prima lo sfogodell’ex genero, ora una nuova presa di posizione arriva dalla figlia Claudia, da sempre molto riservata e finora lontana da qualsiasi intervento pubblico sulla vicenda. Attraverso i social, Claudia Ranieri ha commentato un articolo del giornalista Malcom Pagani pubblicato su 'Domani', dedicato proprio alla fine del rapporto tra il padre e la Roma. Un messaggio breve ma dal tono chiaramente critico: "C’è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c’è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare". Un intervento che suona come una frecciata indiretta a chi ha raccontato e commentato l’uscita di scena di Ranieri. Non solo. In un’altra storia, la figlia dell’ex tecnico ha condiviso un passaggio dello stesso articolo in cui viene citato Giorgio Pellizzaro, storico collaboratore di Ranieri: "Con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo. La sua storia è stata raccontata male, quando non proprio molto male. Ranieri non ha mai avuto un carro su cui salire perché ha sempre trainato il proprio".