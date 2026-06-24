Oltre alle tranche da 20 milioni complessivi in arrivo da IMG, anche un ex giallorosso potrebbe aiutare la Roma in vista della deadline del 30 giugno. Bryan Reynolds è in uscita dal Westerlo, dove è arrivato nell'estate del 2023, e come riporta il giornalista Sacha Tavolieri il Rennes ha offerto al club belga 3,8 milioni di euro per portarlo in Francia. Considerando che i giallorossi hanno mantenuto il 25% sulla futura rivendita dello statunitense, in caso di un trasferimento incasserebbero un'altra mini-plusvalenza da poco meno di un milione di euro. Il terzino ha ancora un anno di contratto ma sta attirando le attenzioni di diverse squadre tra cui anche i Rangers.