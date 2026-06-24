I giallorossi hanno mantenuto il 25% sulla rivendita dello statunitense dopo la cessione al Westerlo nel 2023
Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza
Oltre alle tranche da 20 milioni complessivi in arrivo da IMG, anche un ex giallorosso potrebbe aiutare la Roma in vista della deadline del 30 giugno. Bryan Reynolds è in uscita dal Westerlo, dove è arrivato nell'estate del 2023, e come riporta il giornalista Sacha Tavolieri il Rennes ha offerto al club belga 3,8 milioni di euro per portarlo in Francia. Considerando che i giallorossi hanno mantenuto il 25% sulla futura rivendita dello statunitense, in caso di un trasferimento incasserebbero un'altra mini-plusvalenza da poco meno di un milione di euro. Il terzino ha ancora un anno di contratto ma sta attirando le attenzioni di diverse squadre tra cui anche i Rangers.
© RIPRODUZIONE RISERVATA