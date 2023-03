Roma-Feyenoord: Olimpico verso il sold out. Abraham può salutare: c’è la pista Lukaku

Aumenta la concorrenza per Hjulmand: ci sono Inter, Juventus e Fiorentina. Nel prossimo mese saranno sette le partite in 27 giorni, di cui 4 all'Olimpico. Una media di una ogni 3,8 giorni

" Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico" . Queste le parole dei biancocelesti sui canali social per rispondere ai personaggi televisivi che, nelle ultime settimane, hanno menzionato il club sulla Rai . Prima Cattelan , poi Amendola. L'attore ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la Roma : “Per far diventare mio figlio della Romauna sera sono andato nella sua cameretta e gli ho fatto sparire tutti i giocattoli.

Calciomercato, si apre la pista Lukaku

Abraham potrebbe lasciare la Roma e due ex si sono fatte vive: il Chelsea e l'Aston Villa. La priorità va ai Blues che avrebbero un diritto di recompra a 80 milioni, ma oggi ne bastano poco più di 40. Ma attenzione alle possibilità di scambio. Perché il Chelsea avrà di nuovo il "problema" Lukaku. L'Inter non sembra intenzionata a riscattarlo e il belga si ritroverebbe sul mercato così come Ziyech. Morten Hjulmand sta disputando un grande campionato ed ha attirato l'attenzione di diversi club in Italia e all'estero. La Roma lo segue da tempo, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la concorrenza è tanta. In Italia il centrocampista piace a Inter, Juventus e Fiorentina.