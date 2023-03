Mercato Roma, aumenta la concorrenza per Hjulmand: possibile asta estiva

Il danese interessa anche a diversi club esteri, in particolare al Brentford. In Italia è seguito da Inter, Juve e Fiorentina

Morten Hjulmand sta disputando un grande campionato ed ha attirato l'attenzione di diversi club in Italia e all'estero. La Roma lo segue da tempo, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la concorrenza è tanta. In Italia il centrocampista piace a Inter, Juventus e Fiorentina. Il danese interessa anche a diversi club esteri, in particolare al Brentford che sembra essere il club più convinto delle sue qualità. Il Lecce non farà sconti sul suo cartellino (20 milioni) e a luglio si potrebbe scatenare una vera e propria asta estiva.