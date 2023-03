Roma-Feyenoord, già in 40.000: oggi parte la vendita libera

Nonostante la sconfitta nella stracittadina, i giallorossi sono pronti a sostenere la propria squadra e riempire nuovamente lo stadio Olimpico, già da dopo la sosta per le nazionali, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Si va infatti verso il sold-out per la prossima sfida di campionato, contro la Sampdoria il prossimo 2 aprile. Continua spedita anche la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno in Europa League contro il Feyenoord. Si prevede l’ennesimo pienone: in cinque giorni sono stati già venduti quasi 40mila biglietti. Venerdì scorso è iniziata la prelazione riservata agli abbonati di campionato. La prima fase, terminata lunedì scorso, ha lasciato spazio alla prevendita per coloro che si erano riservato un posto per le gare di coppa. Questa seconda fase terminerà oggi alle ore 16, quando inizierà la vendita libera, dove i tifosi giallorossi potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti a persona.