Roma, scontri diretti e quarti di Europa League: aprile è il mese della verità

Grazie alla pausa per le nazionali, Mourinho può finalmente lavorare serenamente a Trigoria. Il gruppo è svuotato dai tanti giocatori in giro per il mondo (14) ma nel quartier generale giallorosso, ora si potrà preparare il tour de force di aprile nel quale la Roma sarà chiamata a mettere da parte le scorie e il nervosismo post derby per non vanificare una stagione con ancora due obiettivi da centrare. Sette le partite in 27 giorni, di cui 5 all'Olimpico. Una media di una ogni 3,8 giorni (nulla di nuovo per chi è ancora in corsa in Europa), nelle quali spiccano però due scontri diretti in chiave in chiave Champions e i quarti di finale di Europa League. I giallorossi al ritorno in campo dopo la sosta ospiteranno la Sampdoria prima (2 aprile alle 18) e il Torino poi (8 aprile alle 18:30) ma la vera maratona inizia nella seconda parte del mese. Il 13 aprile infatti, Mourinho e la squadra voleranno a Rotterdam per il primo round contro il Feyenoord, dove sarà fondamentale uscire senza le ossa rotte. Tre giorni più tardi all'Olimpico arriva l'Udinese, che al momento ha soli 3 punti di ritardo sulla Juventus settima e che in stagione ha già fatto male ai giallorossi (4-0 all'andata).