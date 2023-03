Torino-Roma, i tifosi tornano in trasferta: biglietti in vendita dal 30 marzo

"I tifosi in trasferta ci sono mancati", queste le parole di Mourinho prima della sfida con la Real Sociedad in Spagna. Dopo due mesi di stop per gli scontri in A1 con gli ultras napoletani, adesso i romanisti potranno tornare a riempire i settori ospiti degli stadi italiani. L'8 aprile la Roma affronterà il Torino alle ore 18.30. Questo il comunicato del club granata: "In attesa delle Determinazioni dell’ONMS, i tagliandi saranno in vendita ai soli fidelizzati Roma al prezzo unico di 20 euro dalle 10 di giovedì 30 marzo fino alle 19 di venerdì 7 aprile". La capienza del settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino è di 1490 posti. I cancelli apriranno due ore prima dell'inizio del match.