Roma-Feyenoord, più di 20mila persone in coda per i biglietti

Quando la Roma chiama i tifosi rispondono: presente. Alle 16 di oggi si è aperta la vendita libera per i biglietti per Roma-Feyenoord. Le code sul sito sono di più di un'ora e ci sono oltre 20.000 tifosi pronti a "lottare" per accaparrarsi il proprio posto sul seggiolino dello stadio. La partita del ritorno dei quarti di Europa League contro la squadra olandese si giocherà il prossimo 20 aprile allo Stadio Olimpico. Nei giorni passati sono stati venduti più di 40.000 biglietti e si vola verso l'ennesimo sold-out. La squadra avrà bisogno di tutto il supporto possibile per affrontare il difficile impegno e i giallorossi, come sempre, sono pronti a rispondere alla chiamata alle armi.