Roma, El Shaarawy e Kumbulla tornano in gruppo. Dybala punta l’Inter

Lorenzo Pellegrini, tornato nei giorni scorsi dal ritiro azzurro per recuperare dal fastidio al flessore, non ha riportato lesioni ma in questi giorni ha svolto le consuete terapie

Redazione

La Roma continua la preparazione in vista della trasferta di campionato contro l'Inter, in programma sabato 1° ottobre a San Siro. Oggi pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Occhi puntati su Lorenzo Pellegrini, che è tornato nei giorni scorsi dal ritiro azzurro per recuperare dal fastidio al flessore. Il capitano non ha riportato lesioni, ma in questi giorni ha svolto le consuete terapie. Sulla via del recupero El Shaarawy e Kumbulla, che oggi hanno lavorato con il resto del gruppo. Dall'Argentina arrivano buone notizie anche sulle condizioni di Paulo Dybala. Nella notte si è allenato con i suoi compagni di nazionale. Non partirà titolare nell'amichevole di martedì in New Jersey contro la Giamaica, ma dovrebbe trovare spazio a gara in corso. Così da poter mettere dei minuti nelle gambe in vista di Inter-Roma. Sullo sfondo c'è anche il mercato di gennaio. Uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Kiwior.

I gol del centrocampo sotto la soglia

Senza le magie di Dybalala squadra non trova il gol e manca ai giallorossi un centrocampista decisivo negli ultimi 20 metri. L’infortunio di Wijnaldum ha complicato le cose. Gini tornerà a gennaio, nel suo bagaglio personale si porta dietro oltre 100 reti e 60 assist in carriera. Matic e Cristante (in campo questa sera nella sfida dell'Italia contro l'Ungheria) insieme “soffrono”. Nessuna grande occasione creata dalla coppia di mediani e pochissimi passaggi chiave per i compagni. Il recupero della Joya è fondamentale, perché permetterebbe a Mourinho di arretrare Pellegrini per far rifiatare uno dei due centrocampisti. Un'alternativa è rappresentata da Mady Camara. L'ex Olympiacos ha giocato poco in questo avvio di stagione per via della sua condizione non ancora ottimale. Dopo due settimane di lavoro potrebbe dare una mano in mezzo al campo.

Torna Zalewski

Nicola Zalewski, dopo 90' con la Polonia, vuole tornare protagonista anche nella Roma. Ripartendo dalla fiducia che gli ha dato proprio José circa 400 giorni fa. A luglio dello scorso anno il classe 2002 si guardava gli Europei da casa e aveva una sola presenza in Serie A. Poi, dopo l’infortunio di Spinazzola, la mossa tattica a sorpresa di Mourinho gli ha cambiato la carriera. Zalewski è stato schierato terzino sinistro con la Roma ed ha raggiunto ottimi risultati: 13 partite di fila in campionato e gli assoli in Conference League, con la vittoria della Coppa nella notte di Tirana.

Riccardo Casoli