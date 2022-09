Trigoria, la Roma torna ad allenarsi: El Shaarawy e Kumbulla in gruppo, Pellegrini no

Due buone notizie per José Mourinho alla ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio a Trigoria. La Roma è tornata in campo per preparare la sfida di sabato contro l'Inter in trasferta, ritrovando insieme al gruppo Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, infortunati di lungo corso il cui rientro era previsto proprio in questi giorni. L'altro infortunato eccellente è Lorenzo Pellegrini, rientrato anzitempo dalla Nazionale e da valutare a causa dell'affaticamento al flessore sinistro. Il capitano della Roma non ha riportato lesioni, ma in questi giorni ha svolto le consuete terapie.