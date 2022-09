Dumfries punta la Roma: “Voglio tornare all’Inter al top, ma bisogna gestirsi”

Al netto delle partite di Nations League, le squadre di Serie A intanto già hanno la testa alla ripresa del campionato. La Roma è attesa dal big match in casa dell'Inter, con la speranza di non ricevere brutte notizie dai ritiri delle nazionali. Intanto l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta ieri contro il Belgio:"Si sa che quest'anno ci sarà un programma di gare difficile. Ma tutti sono preparati per questo. Si tratta di ascoltare attentamente il tuo corpo - ha detto il giocatore dell'Olanda -. Dobbiamo mantenerci in forma per poter competere. Ci sono molti esperti anche all'Inter, che mi tengono d'occhio. E come giocatore devi saperti controllare attentamente. È un programma molto fitto e tutti vogliono affrontarlo in forma. Anche se non credo che il focus sia già sulla Coppa del Mondo, però si tiene il conto delle partite perché dobbiamo vincerle tutte e abbiamo bisogno di giocatori in forma per farlo. Ora tornerò nel mio club e voglio essere al top della forma. Ognuno di noi è anche abbastanza esperto da saper gestire il proprio corpo".