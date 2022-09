Pellegrini prova il recupero. Esodo per 4 mila a San Siro

Torna ad allenarsi oggi pomeriggio la Roma di Mourinho in vista della trasferta di sabato prossimo a San Siro contro l’Inter. Senza i nazionali, occhi puntati Pellegrini , che proverà a recuperare dal fastidio al flessore, e su El Shaarawy e Kumbulla che, dopo i problemi muscolari delle scorse settimane, sono in via di miglioramento, soprattutto l’attaccante, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport .

Giorni di lavoro importanti anche per Nicolò Zaniolo che, prima del rientro dopo la lussazione alla spalla, ha avuto poco tempo per allenarsi con calma con i compagni, e per Leonardo Spinazzola, che ha saltato la Nazionale proprio per potersi dedicare al suo recupero. In ogni caso, loro a San Siro ci saranno, così come i 4 mila romanisti che andranno al Meazza per sostenere Abraham e compagni contro l’Inter.