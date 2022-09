Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Kiwior: anche il Milan lo vuole

Pinto ha provato a regalare il difensore centrale a Mourinho ma l'infortunio di Wijnaldum ha cambiato le carte in tavola negli ultimi giorni di mercato. Appuntamento rimandato a gennaio e uno dei nomi sul taccuino del gm portoghese è quello di Kiwior. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il giocatore dello Spezia piace anche al Milan e al West Ham. Il club rossonero ha sondato il terreno ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. I liguri chiedono 18 milioni di euro per il classe 2000. Il polacco sta confermando le ottime prestazioni della passata stagione. Quest'anno non ha ancora saltato un minuto ed ha anche conquistato la nazionale.