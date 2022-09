Roma, i gol del centrocampo sotto la soglia. Ed è ultima per assist tra le big

Serve un cambio di rotta in mezzo al campo. Matic e Cristante ‘soffrono’ insieme. Camara scalda i motori e vuole trovare spazio

Daniele Aloisi

Da oggi la Roma torna al lavoro per preparare la sfida contro l’Inter. La sconfitta contro l’Atalanta non ha compromesso la posizione in classifica ma ha certificato la poca freddezza sotto porta dei ragazzi di Mourinho. Senza le magie di Dybala la squadra non trova il gol e manca ai giallorossi un centrocampista decisivo negli ultimi 20 metri. L’infortunio di Wijnaldum ha complicato le cose. Gini tornerà a gennaio, nel suo bagaglio personale si porta dietro oltre 100 reti e 60 assist in carriera. Numeri da capogiro che avrebbero dato sicuramente una mano alla Roma. Matic e Cristante insieme “soffrono”, Mou infatti contro la ‘Dea’ aveva cambiato le carte in tavola arretrando Pellegrini ma l’infortunio della Joya ha cambiato i piani.

Il centrocampo è troppo piatto e nelle ultime stagioni, Veretout a parte, nessun centrocampista della Roma ha dato una mano dal punto di vista realizzativo. Anche il dato sugli assist è preoccupante: i giallorossi ne hanno fatti solamente 5, tra le prime 7 del campionato è l’ultima in questa classifica. Napoli e Udinese sono rispettivamente a 14 e 13. Nessuna grande occasione creata dalla coppia di mediani e pochissimi passaggi chiave per i compagni (3 Matic e 2 Cristante). A San Siro tutto dipenderà dalle condizioni di Dybala, se l’argentino dovesse farcela uno dei due finirà sicuro in panchina per far spazio a Pellegrini.

Aspettando ‘Gini’, Camara scalda i motori

Camara si è allenato duramente durante la sosta per essere a disposizione dello Special One. Insieme a Belotti, Spinazzola e Zaniolo è rimasto a Trigoria per recuperare il prima possibile la forma. L’ex Olympiacos ha visto poco il campo fino ad adesso, Mourinho ha affermato nella sua ultima conferenza stampa che non ha ancora i 90’ nelle gambe. I tifosi si aspettano che queste due settimane siano servite a recuperare la condizione. Il centrocampo della Roma ha bisogno di dinamismo e il classe 97 può diventare l’arma in più. Discorso diverso per Bove che sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni e ha deluso anche con la Nazionale Under 21. Edoardo è stato sostituito dopo i primi 45' ma il ct Paolo Nicolato non ha messo in dubbio le sue capacità: "Gli errori fanno parte della crescita. Avrà sempre la mia stima".