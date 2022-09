Nations League, Ungheria-Italia: Cristante parte in campo dal 1′

L'Italia scende in campo alle 20:45 contro l'Ungheria per la sesta ed ultima giornata del Gruppo C di Nations League. Bryan Cristante, l'unico giocatore giallorosso rimasto in Nazionale dopo che Pellegrini è tornato a Roma per recuperare dal fastidio al flessore, inizia il match dal 1'. Gli azzurri, dopo il successo per 1-0 con l'Inghilterra, sono secondi con 8 punti. La formazione di Marco Rossi è prima a quota 10. Per scavalcare l'Ungheria, arrivare al primo posto nel girone e qualificarsi alle Final Four di Nations League, l'Italia di Roberto Mancini ha solo un risultato questa sera: la vittoria.