Roma: ecco Friedkin. Pallotta pronto a cedere quote al texano: “Contatti in corso”

Goldman Sachs, con un team americano, ha avviato il processo di vendita della Roma. Nel teaser da loro prodotto viene illustrato in quattro pagine il potenziale del club e il valore attuale della società giallorossa. Secondo l’esperto di finanza, Marco Bellinazzo, l’attuale presidente dei giallorossi, James Pallotta, potrebbe pensare alla cessione della società.

DAN FRIEDKIN – E’ questo il nome del possibile nuovo socio di James Pallotta. L’imprenditore, alla guida della compagnia texana “The Friedkin Group” ed esclusivista nella distribuzione delle auto Toyota in cinque stati federali americani, è pronto a coprire per intero il futuro aumento di capitale per un totale di 150 milioni di euro. La rivista Forbes lo pone al 187° posto della classifica dei paperoni statunitensi.

TITOLO IN BORSA SOSPESO – La prospettiva di nuovi investitori, con la possibilità di un cessione delle quote di maggioranza del club, ha influito anche sull’andamento in borsa della Roma. La notizia del possibile ingresso in società del tycoon americano ha fatto schizzare le azioni giallorosse, con una variazione teorica positiva del 12,87%. Gli emissari di Friedkin sono nella capitale per avviare una due diligence, nell’ordine di capire i margini per entrare nel club giallorosso.

LA RISPOSTA DELLA ROMA – Il club giallorosso ha informato attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale la vicenda legata all’interesse di Dan Friedkin: “Sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC”.

TRIGORIA AL COMPLETO – Dopo la sosta delle Nazionali, oggi il mister Paulo Fonseca è potuto tornare a lavorare con la squadra al completo (fatta eccezione per Fuzato) in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Brescia di Fabio Grosso. Per le “Rondinelle” out Donnarumma e Magnani.

LO UNITED SU ZANIOLO E DZEKO – Uno degli uomini mercato dei “Red Devils” ha seguito il talento della Roma, Zaniolo, durante l’ultima gara della Nazionale. Il club inglese segue Nicolò già dal 2019. L’intenzione dello United è quella di forzare i tempi per l’acquisto del ventenne giallorosso prima che il valore del suo cartellino salga più di quanto non abbia già fatto nelle ultime gare. Dopo aver accantonato l’opzione Mandzukic per l’attacco, la squadra di Solskjær è alla ricerca di una punta d’esperienza. L’indiziato numero uno sarebbe il centravanti bosniaco, Edin Dzeko, con 50 gol all’attivo in 130 presenze in Premier League.

SCAMBIO FLORENZI-ESPOSITO – Roma e Inter starebbero lavorando allo scambio tra Alessandro Florenzi e Sebastiano Esposito. Si tratterebbe di uno switch secco di prestiti tra i due calciatori a gennaio.

