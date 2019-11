Pallotta ha un socio da 150 milioni: Friedkin

La compagnia texana The Friedkin Group, guidata dall’imprenditore Dan Friedkin e con base a Houston, è pronta a coprire per intero il futuro aumento di capitale, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

In tutto 150 milioni di euro, un investimento economico che lo renderebbe a tutti gli effetti il socio di minoranza di Pallotta.

Non si escludono eventuali sviluppi futuri. Da un po’ di tempo, infatti, Friedkin ha dato mandato ai suoi avvocati di studiare la due diligence con gli advisor incaricati da Pallotta di poter trovare eventuali nuovi soci.

Friedkin, esclusivista nella distribuzione delle auto Toyota in cinque stati federali americani, ha un patrimonio personale che Forbes quantifica in 4,1 miliardi di euro.