La Roma è in vendita: ecco il teaser di Goldman Sachs per gli investitori – FOTO

La Roma è in vendita. A certificarlo è il documento prodotto da Goldman Sachs, che invita investitori internazionali ad acquistare la società. Quattro pagine, nelle quali viene illustrato il potenziale di crescita del club e si sottolinea il lavoro fatto nella gestione Pallotta “che ha messo le basi per l’espansione futura e la continuità di successo”. Nel documento informazioni sulla storia e sui trofei della squadra, sul legame con i tifosi e sulla città.

Lo statunitense Dan Friedkin, il primo potenziale investitore, ha inviato degli emissari nella capitale per valutare il dossier e la possibile acquisizione del club. Di seguito il documento tradotto.

PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ DELL’ AS ROMA

L’opportunità unica di possedere e controllare un’iconica squadra di calcio italiana, situata in uno dei mercati più interessanti del mondo e che offre opportunità tangibili per una significativa crescita di valore

Opportunità unica per la stima del valore

-Le valutazioni della squadra ora sono supportate dalle metriche finanziarie tradizionali, in aggiunta alla stima del valore patrimoniale

-La valutazione di Forbes delle prime 20 squadre di calcio ha stimato un tasso di crescita annuo del 10% o maggiore, negli ultimi 5 anni

-È in programma la costruzione di uno dei più grandi complessi sportivi e di intrattenimento in Europa, il nuovo “Stadio della Roma” sbloccherà nuove potenzialità di guadagno (sponsorizzazioni dello stadio, posti a sedere premium, concerti e altri eventi non di club, ecc.)

-Potenziale non sfruttato per espandere la conoscenza del marchio nei mercati più attraenti al di fuori dell’Europa (ad es. Stati Uniti, Asia e Emirati Arabi Uniti), attraverso partite amichevoli e tour internazionali, nonché un focus sull’innovazione digitale attraverso sforzi come account dedicati sui social media

-Gli attuali proprietari hanno posto la base per l’espansione futura e la continuità di successo

Rara opportunità di possedere e controllare una delle squadre di calcio più prestigiose, immersa in simbiosi con la città di Roma

-AS Roma è LA società calcistica della Città di Roma, il comune più grande (3 milioni e + abitanti) e il secondo mercato più ricco d’Italia. Il Club condivide i suoi colori con la Città e il suo logo presenta il nome della Città

-Fondata nel 1927, l’AS Roma ha partecipato alla Serie A sin dal 1929

-Ha vinto 3 campionati di Serie A, 9 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

-La Serie A ha generato € 2,2 miliardi e + di entrate nella stagione 2017/18 (+ 30% rispetto al 2012/13), attirando alcuni dei giocatori più talentuosi di tutto il mondo, tra cui Ronaldo, de Ligt, Lukaku e Dzeko

-I club di Serie A hanno un record eccezionale tra cui 30 titoli UEFA (12 titoli Champions League): è il secondo campionato di maggior successo in Europa, dopo la Premier League

-Capacità continua di reclutare i giocatori di maggior impatto

Il brand iconico della città di Roma, un mercato globale attraente, considerevole e identificabile

-La portata globale di Roma e l’industria turistica offrono il mercato ideale per il marchio AS Roma-

-E’ uno dei primi 10 mercati nel calcio europeo per numero di società che genera € 1,0 mm e + entrate

-Gran numero società italiane (blu chip) con sede a Roma, tra cui Enel, Eni e Telecom Italia

-Principali destinazioni turistiche a livello globale (arrivi 9,6 mm nel 2018: terzi in Europa)

Fan-base fortemente fedele, in crescita e connessa, che è all’origine del reach (numero di persone che vedono un post, ndc) e dell’engagement.

– Fan base globale connessa da 90 milioni, diffusa in 45 paesi

– 38.500+ presenze media nelle partite, sopra le medie di Premier League e Liga spagnola.

– Oltre 1,5 milioni di follower su Twitter, oltre 9 milioni di tifosi su Facebook, oltre 300.000 abbonati YouTube

– La frequenza media delle partite è aumentata costantemente del 15% + nelle ultime 2 stagioni

– Piattaforme di social media in continua espansione che favoriscono ulteriormente la portata e il coinvolgimento a livello globale: 15,8 milioni di follower su Facebook, Instagram, Twitter e altri account di social media. Nel 2018, ci sono stati 104 milioni di visualizzazioni video sulla pagina Facebook, oltre 1 miliardo di impression sull’account Twitter e 95 milioni di visualizzazioni video sull’account Instagram

– Nel 2017 il sito web dell’AS Roma è stato nominato miglior sito sportivo da Interactive Media Awards e ha circa 5 milioni di visualizzazioni di pagina al mese (a maggio 2019)

Strategia di business di successo che permette significativi rialzi in diverse aree a livello di entrate

– Base di ricavi solida e in crescita: aumento di ~ 100% negli ultimi 5 anni

– Incremento delle sponsorizzazioni: recenti accordi con Qatar Airways, Hyundai e Linkem

– Nel 2019, è salito di nove posti fino al 15 ° posto assoluto nella classifica Deloitte LLP Football Money League delle società calcistiche europee per entrate totali

– Diritti di vendita al dettaglio e licenze recentemente acquisite da Nike: nuovo approccio diretto al consumatore, sfruttando il controllo diretto del brand

– Diritti tv di Serie A – entrate contrattate fino alla stagione 2020/21, con un premio considerevole rispetto al ciclo precedente – con discussioni in corso per il rinnovo.

– Accesso alle entrate e ai compensi UEFA – 4 posti disponibili per qualificarsi direttamente per la UEFA Champions League, 2 posti per la lega Europa (allineato ad altri campionati europei di punta)

– Il rinnovato canale televisivo in abbonamento “Roma TV”, l’unico canale di calcio per club al mondo che viene fornito gratuitamente ai clienti Sky, raggiunge oltre 4,2 milioni di famiglie in Italia e “Roma Radio”, che fornisce lo streaming radio

– Spostamento verso le vendite digitali unito all’attenzione rivolta al mercato turistico per favorire le entrate giornaliere

Impegno comprovato per il successo sul campo

– Ha ottenuto i primi 3 posti in Serie A in 5 delle ultime 6 stagioni

– Qualificata per la UEFA Champions League in 8 delle ultime 13 stagioni

– Si sarebbe qualificata per la UEFA Champions League in 5 delle ultime 6 stagioni in base ai nuovi standard di qualificazione

– Ha raggiunto le semifinali della UEFA Champions League nella stagione 2017/18