Mercato Roma, idea scambio con l’Inter: Florenzi per il giovane Esposito

Roma e Inter tornano a trattare: l’idea clamorosa è di uno scambio tra Florenzi ed Esposito. Il calciomercato di gennaio, si avvicina e Petrachi ha cominciato a lavorare sottotraccia. In questi giorni si è parlato molto di un possibile arrivo di Moise Kean, ma anche di un’ipotesi per Kalinic di rientrare in anticipo a Madrid. Petrachi, quindi, avrebbe riaperto la caccia al vice-Dzeko e, dopo il tira e molla estivo per il bosniaco, può spuntare un altro affare con l’Inter. Come rivela Ilario Di Giovambattista su ‘Radio Radio’, la Roma starebbe discutendo con i nerazzurri un’operazione che – per molti versi – avrebbe del clamoroso. L’ultima idea a cui stanno lavorando i cub, infatti, è quella di uno scambio tra Alessandro Florenzi e Sebastiano Esposito. Il capitano giallorosso andrebbe, quindi, da Conte per rilanciarsi dopo un periodo nerissimo. Dall’altra parte, invece, Petrachi avrebbe la possibilità di arrivare a uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico italiano, di cui si era già discusso in estate ma che la società aveva blindato. Si tratterebbe di uno scambio secco di prestiti tra i due calciatori che avverrebbe a gennaio.