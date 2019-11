Bellinazzo: “Concreto l’interesse di Friedkin. Pallotta pensa alla cessione”

Il giornalista esperto di calcio e di finanza Marco Bellinazzo è intervenuto a Rete Sport per parlare del possibile interesse di Friedkin nell’acquistare alcune quote – di minoranza o di maggioranza – nella Roma. Ecco le sue parole.

Quanto c’è di vero in queste indiscrezioni?

Rispetto al passato, questo è un interesse concreto. È difficile dire in che modo avverrà l’ingresso del nuovo socio. Potrebbe essere sia un socio di minoranza sia di maggioranza, qualora ci fossero le condizioni giuste. La situazione dello Stadio della Roma ha cambiato un po’ le cose, diciamo che Pallotta rispetto a un anno fa è un po’ meno convinto di restare al timone. Il gruppo Pallotta aveva interesse nel rivalutare l’asset Roma, ma le vicende degli ultimi tempi stanno favorendo l’idea di una cessione.

Chi è Friedkin?

Il gruppo Friedkin è più improntato ad attività commerciali. Non è un soggetto forte come Suning, ma si tratta di un investitore che ha le idee chiare sullo sviluppo di un’azienda legata al turismo. Roma sarebbe la piazza ideale per le sue attività. Non ha la forza di proporre sponsorizzazioni interne come Suning, ma darebbe maggior forza al gruppo Pallotta dal punto di vista immobiliare. Stando all’analisi dei dati, non credo che Friedkin possa realizzare una “scalata” in tempi brevi.

Quanto è cresciuta la Roma negli ultimi anni?

La Roma è cresciuta a livello di piattaforme digitali, ma non dal punto di vista immobiliare a causa delle difficoltà legate alla realizzazione dello stadio. È migliorata rispetto al passato, ma oggi non tiene il passo di Juventus e Inter. Se oggi entrasse nel club uno sceicco del Qatar cambierebbe poco, ci vorrebbe comunque tempo per progettare una crescita a livello economico e finanziario.