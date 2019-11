Tornano tutti, Trigoria al completo

Al completo, o quasi. Fonseca oggi riabbraccerà tutti i nazionali (tranne Fuzato) tornati senza problemi dagli impegni in giro per il mondo, come riporta Francesco Balzani su Leggo.

Domenica contro il Brescia di Balotelli il portoghese potrà contare pure su Pellegrini e Mkhitaryan che però non potranno scendere in campo dal primo minuto. Da sciogliere il nodo Mancini: difensore o regista?

In attacco, oltre agli inamovibili Dzeko e Zaniolo, ci saranno Pastore e uno tra Kluivert e Florenzi mentre Under è alle prese con la dieta ed è ancora lontano dalla migliore forma. L’altro insostituibile è Smalling che ieri ha risposto così alle domande dei tifosi: «Con Fonseca sta andando alla grande. Anche prima che firmassi ci siamo sentiti al telefono. La trattativa si è chiusa velocemente perché le sensazioni erano positive».