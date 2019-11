Mercato Roma, dall’Inghilterra: il Manchester United punta Dzeko per gennaio

Sirene inglesi per Edin Dzeko. A due anni di distanza dalla trattativa con il Chelsea che a portato il bosniaco a un passo dal trasferimento a Londra, è il Manchester United a farsi sotto. Secondo quanto riporta ESPN FC, i Red Devils sarebbero alla ricerca di un attaccante esperto da regalare a Solskjaer nel mercato di gennaio. Dopo aver accantonato la pista Mandzukic, a causa dell’inattività dell’attaccante croato con la Juventus, l’attenzione sarebbe ricaduta proprio sul numero 9 romanista. Dzeko, 34 anni il prossimo marzo, ha segnato 50 gol in 130 presenze in Premier League nella sua esperienza al City.