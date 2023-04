Roma, Dybala e Abraham ci provano per il Feyenoord. Sottil: “Mourinho un maestro”

Roma-Udinese tra sold out e amarcord

Domani la Roma affronterà in casa l'Udinese e José Mourinho, al termine del match contro il Feyenoord aveva chiamato a raccolta tutti i tifosi che ovviamente hanno risposto presente. Anche contro i friulani ci sarà il sold out, l'ennesimo stagionale. Col calcio d'inizio alle 20.45, i cancelli dello stadio apriranno alle 18.15. Con l'attacco spuntato o ai box, anche i romanisti faranno la loro parte per provare a battere la formazione di Sottil. L'Udinese però rievoca ricordi indelebili come la prima partita da capitano di Francesco Totti. Aldair ha voluto ricordare quella partita con un post social: "Domani si gioca Roma-Udinese, una partita alla quale sono molto legato, perché questo ragazzo qui vicino a me, proprio in un Roma-Udinese del 1998, diventa ufficialmente il capitano della Roma. Il resto è storia". QUesto il suo messaggio in ricordo di quel 31 ottobre del 1998, giorno in cui proprio l'ex centrale brasiliano aveva ceduto la fascia ad un allora 22enne Totti che da quel momento non l'ha mai più lasciata fino al 28 maggio 2017 (giorno del suo ritiro).